Вашингтон тайно возобновил переговоры с Тегераном

Администрация президента США Джо Байдена тайно возобновила переговоры с Ираном с целью освободить своих заключенных, находящихся в Тегеране, и сдержать развитие ядерной программы, пишет газета Wall Street Journal, ссылаясь на источники.

«Администрация Байдена тайно возобновила переговоры с Ираном, пытаясь добиться освобождения американских заключенных, удерживаемых Тегераном, и обуздать растущую ядерную программу страны», — пишут авторы материала.

Американские и иранские чиновники поделились с журналистами, что после возобновления контактов двух стран Вашингтон одобрил выплату иракским правительством €2,5 млрд ($2,7 млрд) за импорт иранской электроэнергии и газа. По данным издания, ранее эти деньги были заморожены экономическими санкциями США.

Однако чиновники в Соединенных Штатах назвали перевод средств рутинным делом, которое не связано с обсуждениями. По их словам, подобные средства выпускались и раньше, но не в евро, а в местной валюте.

По данным журналистов, попытка возобновить контакты со стороны США нацелена на снижение напряженности, которое резко возросло после новостей о том, что Иран значительно продвинулся в обогащении урана и перехватил некоторые нефтяные танкеры в Персидском заливе.

Одновременно с этим Иран сфокусирован на возвращении доходов от иранской энергетики. Официальные лица неоднократно связывали возможное освобождение американских заключенных с получением доступа к $7 млрд, которые принадлежат иранским фондам и хранятся в Южной Корее, а также требовали доступа к деньгам от поставок газа и нефти, хранящимся в Ираке.

В материале также указывается на то, что администрация американского президента стремится скрыть факт переговоров с Ираном, так как даже неформальное соглашение об уступках в отношении санкций столкнется с критикой. Это особенно критично накануне президентских выборов в США, где республиканцы и некоторые демократы в конгрессе выступают против сделки с Ираном.

12 июня официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани заявил, что власти могут в ближайшее время провести обмен заключенными с Вашингтоном.