СМИ рассказали, как США могут использовать визит премьера Индии в Вашингтон

Власти США активизировали усилия по сделке о продаже своих беспилотников MQ-9B SeaGuardian Индии в преддверии официального визита индийского премьер-министра Нарендра Моди в Вашингтон, пишет Euractiv со ссылкой на источники. По информации портала, Госдеп, Пентагон и Белый дом попросили Нью-Дели продемонстрировать прогресс и преодолеть собственную бюрократическую волокиту, чтобы достичь соглашения.

»Индия давно проявляла заинтересованность в покупке крупных вооруженных беспилотных летательных аппаратов у Соединенных Штатов. Но бюрократические преграды помешали долгожданной сделке по беспилотникам SeaGuardian, которая может стоить от $2 до $3 млрд в течение многих лет», — говорится в материале.

Как отмечает Euractiv, минобороны Индии до сих пор не определилось с количеством беспилотников, которые оно собирается приобрести у США — стороны обсуждали закупку от 18 до 30 БПЛА, но окончательных договоренностей так и не достигли. При этом в Вашингтоне надеются, что приезд Моди в Вашингтон 22 июня и его встреча с американским лидером Джо Байденом, помогут закрыть сделку.

Ранее российский посол в Индии Денис Алипов заявил, что США оказывает давление на Индию, чтобы она оторвалась от России.