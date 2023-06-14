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В Тбилиси обвинили Киев в попытке открыть в Грузии «второй фронт»

Глава правящей партии Грузии Кобахидзе раскритиковал идею Киева о заморозке активов России

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Global Look Press

Председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе заявил, что призыв главы фракции правящей партии в украинском парламенте Давида Арахамии заморозить в Грузии российские активы нацелены на открытие второго фронта, что исключено, передает РИА Новости.

По словам политика, Арахамия, а также секретарь Совета нацбезопасности Украины Алексей Данилов и советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк призывают Грузию открыть «второй фронт», и пытаются спровоцировать страну «на какую-то полемику».

«У нас нет никакого желания входить с ними в полемику. Мы занимаемся своим делом, они — своим», — заявил председатель партии.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что глава украинской пропрезидентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия требовал от США и стран Европы не предоставлять Тбилиси статус кандидата в ЕС.

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