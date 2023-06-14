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Кадыров заявил, что Делимханов жив

Кадыров назвал слухи о Делимханове «фейковым вбросом» и заявил, что депутат жив и не ранен

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в своем Telegram-канале, что депутат Госдумы Адам Делимханов жив.

«Адам Султанович жив-здоров и даже не ранен. Я это знал с самого начала фейкового вброса», — написал глава региона.

Он добавил, что не опровергал эту информацию ранее, чтобы продемонстрировать до какой степени опустились украинские СМИ, публикующие ложную информацию, которую легко опровергнуть. Он добавил, что специально «подлил масла в огонь».

Ранее ряд Telegram-каналов распространили информацию, что Делимханов погиб. Канал «Звезда» сообщал, что соратник Кадырова был ранен.

После этих сообщений глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал пост, в котором в шутку предложил «щедрое вознаграждение» украинской разведке за информацию о том, «по какому именно месту и по каким позициям был нанесен удар», чтобы он смог найти якобы погибшего или раненого Делимханова.

Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

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