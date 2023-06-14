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Грузинская оппозиция обвинила власти в подрыве процесса евроинтеграции страны

В парламенте Грузии заявили, что власти саботировали получение статуса кандидата в ЕС

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РИА «Новости»

Правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» вновь попыталась помешать пути Грузии в Евросоюз, считает оппозиционный депутат Анна Цитлидзе, передает «Грузия.Online». По ее словам, речь идет о принятии в парламенте закона о деолигархизации, которое состоялось вечером 13 июня.

«Грузинская мечта» приняла закон о деолигархизации тогда, когда сессия уже закончилась, и оппозиции в парламенте не было <…> Когда наши международные партнеры сказали им, что этот закон нельзя принимать и было категорическое отрицание от Венецианской комиссии, «Грузинская мечта» еще раз саботировала получение статуса кандидата [на вступление в Евросоюз]», — отметила Цитлидзе.

Она также добавила, что подобный «саботаж» показывает нежелание правящей партии выполнять рекомендации Еврокомиссии, реализация которых нужна для получения статуса кандидата в ЕС. Цитлидзе подчеркнула, что при нынешней власти вряд ли стоит ожидать позитивного решения из Брюсселя по этому треку.

Ранее председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе заявил, что шанс на предоставление Грузии статуса кандидата на вступление в ЕC составляет 50 на 50, потому что решение по этому вопросу будет политическим.

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