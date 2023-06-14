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Госдума поддержала поправки о запрете смены пола

Госдума приняла в I чтении законопроект о запрете смены пола

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Depositphotos

Государственная дума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о запрете смены пола. Информация об этом опубликована на сейте Госдумы.

Данным законопроектом предлагается запретить медработникам проводить операции по смене пола, если речь не идет о лечении врожденных физиологических аномалий формирования пола у детей.

Кроме этого, поправками предусмотрено, что такие медицинские вмешательства будут допускаться по решению врачебной комиссии федерального государственного учреждения здравоохранения, а перечень таких аномалий будет утвержден кабмином РФ.

Поправки предлагается внести в ФЗ «Об актах гражданского состояния» и «Об основах охраны здоровья граждан в РФ».

Ранее 14 июня комитет Госдумы по охране здоровья на заседании рекомендовал депутатам принять в первом чтении законопроект о запрете в России операций по смене пола.

Законопроект был внесен на рассмотрение Нижней палаты парламента депутатами всех пяти думских фракций во главе со спикером Вячеславом Володиным в конце мая.

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