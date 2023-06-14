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Стало известно о подвижках при обсуждении новых санкций ЕС против РФ

ТАСС: послы ЕС пока не смогли согласовать 11-й пакет санкций против России

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Послы Евросоюза перенесли вопрос согласования 11-го пакета санкций против России как минимум до 19 июня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник в ЕС.

«Послы смогли продвинуться в обсуждении 11-го пакета санкций, но еще остается несколько элементов, которые нужно доработать», — заявил он.

Источник уточнил, что дальнейшее обсуждение состоится на заседании Комитета постоянных представителей ЕС на следующей неделе.

До этого членам ЕС не удавалось прийти к компромиссу по поводу санкционных ограничений. Глава внешнеполитической службы Европейского союза Жозеп Боррель рассказал, что новый пакет антироссийских мер заблокировала Венгрия. Дипломат отметил, что в ЕС анализируют причины, по которым Будапешт не поддерживает предложенные ограничения.

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина в свою очередь высказывалась о риске ужесточения санкций против России в будущем.

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Санкции против России
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