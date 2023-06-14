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Министры обороны НАТО обсудят размещение ядерного оружия РФ в Белоруссии

Столтенберг: министры обороны НАТО обсудят размещение ядерного оружия РФ в Белоруссии

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Johanna Geron/Pool/Reuters

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что министры обороны Североатлантического альянса на заседании группы ядерного планирования в Брюсселе обсудят размещение ядерного оружия Российской Федерации в Белоруссии. Об этом сообщает ТАСС.

«Министры проведут заседание группы ядерного планирования НАТО, на которой будет рассмотрена ситуация вокруг Договора о стратегических наступательных вооружениях, а также вокруг решения России разместить ядерное оружие в Белоруссии», — рассказал он.

Ранее на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Сочи президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия начнет размещение тактического ядерного оружия в Белоруссии после 7-8 июля, когда завершится подготовка соответствующих сооружений.

По словам Лукашенко, согласование с Россией применения ядерного оружия не является для него проблемой, поскольку он может сделать это по одному звонку. В том же интервью политик сказал о том, что красной линией для него станет полномасштабная агрессия против его страны.

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