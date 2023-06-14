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В Кремле назвали главную тему переговоров Путина с лидерами Африки

Помощник президента Ушаков: Путин обсудит с африканскими лидерами зерновую сделку

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Гавриил Григоров/РИА Новости

Помощник российского президента Юрий Ушаков сообщил, что Владимир Путин на встрече с лидерами африканских стран по украинскому урегулированию прежде всего будет обсуждать зерновую сделку, передает ТАСС.

«Это (зерновая сделка. — «Газета.Ru») в первую очередь, это один из конкретных вопросов, которые будут обсуждаться», — сказал Ушаков.

Помощник российского лидера пояснил, что лидеры стран Африки заинтересованы в постоянных поставках зерна на континент, что пока не удается осуществить.

Накануне президент Конго Дени Сассу-Нгессо заявил, что африканские страны не могут оставаться в стороне на фоне происходящего на Украине, потому делегаты из государств континента отправятся в Киев и Москву, чтобы попытаться примирить конфликтующие стороны.

Сам Сассу-Нгессо входит в состав миссии нескольких африканских президентов, которые 16 и 17 июня должны встретиться с лидерами Украины и России Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.

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