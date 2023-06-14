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Большинство финнов поддерживают отправку гумпомощи Киеву

Более 90% финнов считают важным направление гуманитарной помощи Украине

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Global Look Press

Большинство граждан Финляндии в целом позитивно относятся к отправке гуманитарной помощи в те или иные государства, сообщается на сайте финского МИД. Согласно опросу ведомства, гумпомощь называют важной 80% респондентов, что на 13% большей чем в 2022 году.

По исследованию, 85% финнов уверены, что общая потребность в гуманитарной помощи и сотрудничестве увеличилась из-за конфликта на Украине — это на 3% больше, чем в 2022 году. В то же время 94% респондентов считают важным передачу гумпомощи Киеву со стороны Финляндии на фоне продолжения боевых действий.

Финский МИД отмечает, что отношение граждан республики к сотрудничеству в целях развития становится все более разделенным, поскольку важным его называют 80% женщин и лишь 46% мужчин — в прошлом году эти показатели были ближе, 76% против 55%. В ведомстве подчеркнули, что раскол наблюдается по линии партийной поддержки, противников сотрудничества больше всего среди сторонников оппозиции.

Ранее сообщалось, что ООН столкнулась с рекордной нехваткой средств для гумпомощи на фоне внимания к Украине.

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