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Трамп: обвинениями Байден хочет отвлечь внимание от своих коррупционных связей с Украиной

Бывший глава Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил в ходе выступления в Нью-Джерси, что обвинения в отношении его являются попыткой действующего лидера страны Джо Байдена отвлечь внимание от своей предполагаемой причастности к получению крупных взяток от украинской энергокомпании Burisma.

«Они хотят отвлечь внимание от настоящего шпионажа и настоящего преступления. Так что давайте воспользуемся президентом Трампом, давайте выйдем и обвиним его, чтобы больше никто не говорил о взятке в размере 5 миллионов долларов», — цитирует Трампа Общественная служба новостей.

Ранее суд в Майами не стал учреждать ограничительные меры на перемещение или залог в отношении бывшего хозяина Белого дома Дональда Трампа по делу о незаконном хранении государственной документации.

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