Песков отреагировал на слова Лукашенко о переговорах по «аренде Крыма»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга оценил заявление белорусского лидера Александра Лукашенко о том, что во время переговоров в Турции Москва и Киев якобы обсуждали условия «аренды Крыма».

Журналист спросил Пескова, были ли такие договоренности, на что Песков переспросил, об аренде со стороны кого идет речь.

Корреспондент не смог ответить на этот вопрос. Тогда Песков подчеркнул, что Крым является неотъемлемой частью России и российским регионом.

В интервью каналу «Россия 1» Лукашенко рассказал, что во время переговоров в Стамбуле в марте 2022 года Москва и Киев якобы обсуждали условия «длительной аренды» Крыма. Он подчеркнул, что сейчас никакие договоренности невозможны и что Крым является территорией России по Конституции. Лукашенко отметил, что это был «хороший процесс», но украинцы отказались от него.

О том, что украинская делегация парафировала соглашение между Россией и Украиной, на встрече с военными корреспондентами рассказал накануне президент РФ Владимир Путин. Он отметил, что делегации «долго спорили, бодались», но украинская сторона впоследствии «просто выбросила» этот документ.