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Песков назвал вбросом слухи о возможной причастности Польши к подрывам «Северных потоков»

Песков: WSJ могла вбросить информацию о причастности Польши к подрыву «Северных потоков»

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Swedish Coast Guard/AP

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию о возможной причастности Польши к подрывам на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» в сентябре прошлого года.

По словам представителя Кремля, нельзя исключить, что такая информация вбрасывается в СМИ намеренно, чтобы отвлечь внимание от истинных заказчиков теракта против критически важной международной инфраструктуры.

Ранее газета The Wall Street Journal писала, что представитель нацбезопасности Польши допустил, что к диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» может быть причастна какая-либо польская компания. По данным издания, диверсанты могли использовать Польшу как оперативную базу.

В конце мая издание Rzeczpospolita сообщала, что в Польше следователи не подтвердили выводы Германии касательно участия в повреждении газопровода «Северный поток» экипажа яхты «Андромеда».

Свои расследования произошедшего на «СП» осуществляют несколько стран. В Польше этим занимается Поморский отдел по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Генеральной прокуратуры совместно с Агентством внутренней безопасности.

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