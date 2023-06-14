В Кремле прокомментировали встречу Путина с военкорами

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал прошедшую встречу президента РФ Владимира Путина с военными корреспондентами.

На вопрос о том, как в Кремле отнеслись к тому, что «Путин сформировал батальон военкоров», пресс-секретарь ответил, что

глава государства всегда получает информацию из множества источников и в этом его сильная сторона.

«Это общение с простыми людьми, и с командами на местах, <...> и с ранеными в госпиталях. Президент получает информацию из множества источников и имеет <...> представление о реальной картине на местах», — сказал представитель Кремля.

Песков указал, что президент будет продолжать такую практику, будет общаться и с военкорами, и с военнослужащими. Путин «всегда так делает, в этом его сильная сторона», подчеркнул его пресс-секретарь.

Накануне Путин встретился с российскими военными корреспондентами, в ходе беседы они обсуждали, в частности, цели, причины и ход спецоперации на Украине.

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