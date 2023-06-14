Телеканал Fox News назвал Байдена «диктатором-подражателем»

Телеканал Fox News назвал президента Соединенных Штатов Джо Байдена «диктатором-подражателем», у которого был арестован его «политический соперник». Такая надпись появилась во время трансляции выступления Байдена в Белом доме после судебного слушания по делу экс-президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Daily Mail.

В эфире Fox News на экране появился титр, в котором говорилось: «Диктатор-подражатель выступает в Белом доме после ареста своего политического соперника». Трансляция в это время показывала выступление Джо Байдена в Вашингтоне параллельно с митингом Трампа в Нью-Джерси.

Надпись исчезла примерно через 30 секунд.

Во время своей речи в гольф-клубе в Нью-Джерси через несколько часов после того, как он не признал себя виновным по федеральным обвинениям, Трамп назвал суд против него «политическим преследованием, подобным тем, что происходили во время фашизма или коммунизма».

Он также заявил, что президент страны Джо Байден получал взятки от украинской энергетической компании, когда занимал пост вице-президента.

Дональд Трамп не признал вину ни по одному из предъявленных ему обвинений. Суд не стал устанавливать ограничения на свободу перемещений Трампа.

Трампу предъявили обвинение по 37 пунктам, связанным с умышленным хранением более чем 100 секретных документов, которые обнаружили в его поместье в Мар-а-Лаго.