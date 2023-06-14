Республиканская партия опасается негативного эффекта из-за обвинений Трампа

Бывший президент США Дональд Трамп, которому предъявлено официальное обвинение по делу о секретных документах, вызывает беспокойство внутри Республиканской партии, пишет The Hill. По информации издания, сенаторы-республиканцы боятся, что юридические проблемы политика создадут проблемы для партии в преддверии выборов 2024 года.

Как отмечает Hill, опасения связаны, в частности, с влиянием противостояния Трампа и Минюста США на праймериз Республиканской партии. По мнению ряда сенаторов, юридические проблемы политика могут стать главной темой дебатов и помочь ему заполучить номинацию в качестве кандидата в президенты от республиканцев, несмотря на весь негативный фон.

«Битва между министерством юстиции и Трампом станет основной лакмусовой бумажкой — точно так же, как его необоснованные заявления о том, что выборы 2020 года были украдены, стали заметной темой дебатов в прошлом году [на выборах в конгресс] <…> доминирование Трампа в центре внимания СМИ оттолкнет колеблющихся избирателей — особенно женщин из пригородов — и снизит шансы республиканцев вернуть себе сенат или защитить свое небольшое большинство в палате представителей», — говорится в тексте.

Ранее Трамп заявил, что новые обвинения против него являются политическим преследованием и попыткой администрации президента США Джо Байдена «вновь сфальсифицировать выборы».