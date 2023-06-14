Российский дипломат заявил, что США могли помешать Украине подорвать Каховскую ГЭС

Руководитель российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что США знали о планах Украины подорвать Каховскую гидроэлектростанцию в Херсонской области, но не предотвратили это. Его слова приводит ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Украина целенаправленно била HIMARS по Каховской ГЭС.

Гаврилов указал, что ракетная система залпового огня HIMARS представляет из себя высокоточный комплекс, который наводится при помощи американской системы GPS, а все выбранные украинскими военными цели согласовываются с американцами на одной из военных баз США в Европе.

По словам дипломата, США знали, что именно Киев нанес удары по Каховской ГЭС как в этом году, так и в прошлом. Но при этом американская сторона ничего не сделала, чтобы предотвратить катастрофу.

В Херсонской области в ночь на 6 июня была разрушена верхняя часть Каховской ГЭС в районе Новой Каховки. Города Херсон, Новую Каховку, Голую Пристань и Алешки, сильно затопило. Некоторые населенные пункты оказались практически полностью под водой, уровень которой поднимался на 12 метров.

Россия и Украина обвинили друг друга в подрыве плотины. Точная причина разрушения пока не установлена. Рассматривается в том числе версия о том, что к обрушению привели старые повреждения на ГЭС.