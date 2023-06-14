Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Агентство Reuters узнало причину переноса визита Гросси на Запорожскую АЭС

Reuters: глава МАГАТЭ Гросси отложил визит на ЗАЭС из-за опасений за свою безопасность

close
100%
РИА Новости

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси отложил свой визит на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС), потому что опасается за свою безопасность. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на неназванного украинского чиновника.

«Он ждет, когда сможет безопасно доехать», – сказал чиновник.

Собеседник агентства не уточнил, когда Гросси намерен прибыть на атомную станцию.

Ожидалось, что Гросси посетит АЭС 14 июня после переговоров в Киеве, но дипломатический источник сообщил, что визит будет отложен на «несколько часов».
Агентство ТАСС, сообщило, что Гросси посетит Запорожскую АЭС 15 июня. Эту информацию подтвердил советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа.

Гросси, находясь с визитом в Киеве, заявил, что не видит признаков того, что Россия переместила тяжелую военную технику на Запорожскую АЭС.

Гросси также признавал, что «очень обеспокоен» тем, что атомная станция может попасть в зону контрнаступления ВСУ.

Ранее МАГАТЭ заявило, что главе агентства необходим доступ к Запорожской АЭС для проверки уровня воды после разрушения Каховской ГЭС ниже по течению. Гросси отмечал, что прорыв дамбы Каховской ГЭС может оставить реакторы Запорожской АЭС без охлаждения в среднесрочной перспективе.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях