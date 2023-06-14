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ЕС прекратил финансирование Косово до обеспечения деэскалации

ЕС приостановил политические визиты высокого уровня и финансирование Косово

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Алексей Витвицкий/РИА Новости

Европейский союз приостановил финансирование Косово из-за неспособности премьера края Альбина Курти обеспечить деэскалацию в сербских анклавах, к чему неоднократно призывал Брюссель. Об этом заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано, передает ТАСС.

Кроме того, высокопоставленные политики ЕС прекращают свои визиты в Косово. Меры вступают в силу немедленно, однако они не являются санкциями, уточнил Стано.

Ранее сообщалось, что премьер Косово Курти предложил ЕС план по снятию напряженности в отношениях с Сербией.

Ситуация в Косово обострилась в конце мая. Поводом стало назначение албанцев на посты лидеров четырех муниципалитетов на севере Косово по итогам местных выборов 23 апреля, которые бойкотировало сербское население. Их приход в здания муниципалитетов вызвал протесты. После столкновений НАТО нарастила свое присутствие в Косово, увеличив численность миссии KFOR на 700 человек.

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