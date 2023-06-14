Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Лукашенко назвал «красную линию» Белоруссии

Лукашенко: красной линией станет полномасштабная агрессия против Белоруссии

close
100%
Павел Бедняков/РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в интервью каналу «Россия 1», что красной линией для него станет полномасштабная агрессия против его страны.

«Красные линии» для меня — это полномасштабная агрессия. С любой стороны сейчас, кроме России, естественно. А вот Прибалтика, Польша и Украина...» — сказал Лукашенко.

Он отметил, что, говоря о «красных линиях», никогда нельзя их рисовать и «политически озвучивать», потому что «жизнь меняется» и эти «линии двигаются то вперед, то назад».

В этом же интервью белорусский лидер рассказал, что сможет согласовать с президентом РФ Владимиром Путиным применение ядерного оружия по одному звонку.

Ранее Лукашенко также призывал страны Запада не пересекать «красные линии» России и не «загонять ее в угол».

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях