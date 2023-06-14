Лукашенко назвал «красную линию» Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в интервью каналу «Россия 1», что красной линией для него станет полномасштабная агрессия против его страны.

«Красные линии» для меня — это полномасштабная агрессия. С любой стороны сейчас, кроме России, естественно. А вот Прибалтика, Польша и Украина...» — сказал Лукашенко.

Он отметил, что, говоря о «красных линиях», никогда нельзя их рисовать и «политически озвучивать», потому что «жизнь меняется» и эти «линии двигаются то вперед, то назад».

В этом же интервью белорусский лидер рассказал, что сможет согласовать с президентом РФ Владимиром Путиным применение ядерного оружия по одному звонку.

Ранее Лукашенко также призывал страны Запада не пересекать «красные линии» России и не «загонять ее в угол».