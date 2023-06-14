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Володин рассказал, что Адам Делимханов жив и здоров

Володин рассказал, что общался с Делимхановым после сообщений о его гибели и ранении

Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал на пленарном заседании, что общался с депутатом Адамом Делимхановым, которого разыскивал глава Чечни Рамзан Кадыров, передает ТАСС.

«Только что разговаривали с ним. Он жив-здоров. Более того, желает здоровья всем», — сказал Володин.

О том, что с Делимхановым все в порядке, также сообщили глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов и командир спецназа «Ахмат» Апты Алаутдинов. По словам Алаутдинова, Делимханов «живее всех живых» и направился к 
Кадырову, передает РИА Новости.

Ранее ряд Telegram-каналов распространили информацию, что Делимханов погиб. Канал «Звезда» писал, что соратник Кадырова был ранен.

После этих сообщений Рамзан Кадыров опубликовал пост, в котором в шутку предложил «щедрое вознаграждение» украинской разведке за информацию о том, «по какому именно месту и по каким позициям был нанесен удар», чтобы он смог найти якобы погибшего или раненого Делимханова.

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