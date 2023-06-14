FT: в НАТО хотят продлить полномочия генсека НАТО из-за проблем с выбором преемника

Лидеры НАТО склоняются к продлению срока Йенса Столтенберга на посту генерального секретаря на фоне разногласий по выбору приемника. Об этом пишет Financial Times.

Источники издания отмечают, что Столтенберга могут попросить остаться генсеком до 2024 года из-за сложностей с поиском кандидата на этот пост, который бы удовлетворил всех членов НАТО. Однако подчеркивается, что это стало бы «краткосрочным компромиссом».

«Столтенберг был замечательным генеральным секретарем, и я не вижу смысла раскачивать лодку сейчас», – заявил глава МИД одной из стран НАТО на условиях анонимности.

По мнению дипломатов, Столтенберг пошел бы на этот шаг, так как он «человек долга» и это «имело бы смысл в интересах преемственности».

Предложение о продлении срока действующего генсека появилось после того, как кандидатуры премьер-министра Дании Метте Фредериксен и министра обороны Великобритании Бена Уоллеса не получили единодушной поддержки.

Срок полномочий Столтенберга на посту генерального секретаря НАТО истекает в октябре 2023 года. Он занимает пост генерального секретаря почти девять лет. Он уже трижды продлевал полномочия.

Как пишет газета The New York Times, в Европе настаивают на том, чтобы новым генеральным секретарем НАТО стал человек из Европейского союза.

WSJ пишет, что в Польше отказались поддержать кандидатуру премьер-министра Метте Фредериксен, так как хотят поставить на это место более радикальную фигуру из Восточной Европы.