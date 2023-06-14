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В МИД Венгрии связали избрание Трампа президентом с окончанием конфликта на Украине

Глава МИД Венгрии Сийярто: победа Трампа в 2020 году предотвратила бы кризис на Украине

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Evan Vucci/AP

Министр иностранных дел Венгрии заявил, что Дональд Трамп в качестве президента мог бы достичь мира на Украине. Об этом он сказал в интервью Newsmax.

«Если бы Трамп победил на прошлых выборах в Соединенных Штатах, то войны [на Украине] сейчас бы не было <…>. Поэтому мы рассчитываем на его возможное возвращение в Белый дом с надеждой на мирное будущее», — заявил Сийярто.

Глава венгерского внешнеполитического ведомства добавил, что желает Трампу удачи и надеется, что экс-президент США сможет успешно защититься против предъявленных судебных исков.

Ранее венгерский премьер Виктор Орбан выразил надежду на то, что бывший президент США Дональд Трамп снова возглавит государства по итогам выборов 2024 года. По словам политика, основной конкурент Трампа в Республиканской партии — губернатор Флориды Рон Десантис, тоже хороший человек. Орбан также добавил, что не будет критиковать действующего президента США Джо Байдена.

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