Еврокомиссия профинансирует освоение программ ЕС в Сербии

Генеральный директорат Еврокомиссии по расширению и добрососедству объявил о намерении выделить Сербии €1,5 млн на поддержку участия страны в программах ЕС, передает RT со ссылкой на соответствующий документ. Уточняется, что европейские специалисты будут взаимодействовать с органами власти и национальными контактными центрами республики.

«Цель данного контракта — повышение эффективности освоения фондов ЕС путем поддержки национальных контактных пунктов, соответствующих национальных органов власти, правительственных органов и административных структур в Республике Сербия», — говорится в документе.

В частности, речь идет о программах в области образования, налогообложения, таможенной безопасности, а также занятости, здравоохранения, гражданской защиты и СМИ.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия объявила о выделении гранта в размере €3 млн на «стратегическое информирование» о Евросоюзе и процессе вступления Албании в ЕС. Программа рассчитана на два года.