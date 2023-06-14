В Польше анонсировали возвращение Ярослава Качиньского в правительство

Ярослав Качиньский, брат-близнец погибшего в 2010 году в авиакатастрофе экс-президента Польши Леха Качиньского, может вернуться в кабинет министров. Об этом сообщил вице-спикера Сейма Польши Рышард Терлецкий, сообщает ТАСС.

По его словам, решение будет принято в конце июня. Он отметил, что Качиньский является основателем и председателем правящей консервативной партии «Право и справедливость» (PiS), и поэтому легко может вернуться в правительство.

Терлецкий добавил, что одной из причин возможного возвращения Качиньского в кабмин стала необходимость укрепить позиции партии и премьера страны Матеуша Моравецкого перед выборами в парламент.

По мнению вице-спикера польского Сейма, Качиньский «хотел бы стать вице-премьером и одновременно уволить нынешних вице-премьеров».

Ярослав Качиньский в 2020-2022 годах занимал должность вице-премьера правительства Польши, курирующего блок силовых министерств.

Обозреватель издания Niezależny Dziennik Polityczny Ханна Крамер утверждала, что Ярослав Качиньский, которого она называет «диктатором», уже давно «ведет подготовку к часу «В», то есть к моменту, когда можно будет вернуть Восточные Кресы» («восточная окраина» — польское название территорий нынешней Украины (часть Галиции, западной Украины), Белоруссии (Западная Белоруссия) и Литвы).