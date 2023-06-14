Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

МИД РФ попросил назвать цель поездки Макрона на саммит БРИКС

Захарова заявила, что Франции надо объяснить цель визита Макрона на саммит БРИКС

close
100%
Benoit Tessier/Reuters

Правительству Франции следует разъяснить, с какой целью президент страны Эммануэль Макрон намерен прибыть на саммит БРИКС в Южно-Африканской республике, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Об этом сообщается в эфире Sputnik.

«Хотят ли они в очередной раз установить какой-то контакт для того, чтобы показать активность Парижа, или это какой-то троянский конь...», — подчеркнула представитель российского дипведомства.

По словам Захаровой, именно цель визита Макрона на БРИКС должны объяснить в руководстве Франции.

«Я думаю, что в первую очередь должны высказаться в Елисейском дворце или те, кто будут делегированы», — уточнила официальный представитель МИД РФ.

При этом российский дипломат обратила внимание, что речь об организации, куда Франция не входит и никак не связана с ней.

Ранее сенатор Совфеда Алексей Пушков заявил, что Макрон пытается выделиться среди безликого ряда лидеров Запада.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях