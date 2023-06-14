МИД РФ попросил назвать цель поездки Макрона на саммит БРИКС

Правительству Франции следует разъяснить, с какой целью президент страны Эммануэль Макрон намерен прибыть на саммит БРИКС в Южно-Африканской республике, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Об этом сообщается в эфире Sputnik.

«Хотят ли они в очередной раз установить какой-то контакт для того, чтобы показать активность Парижа, или это какой-то троянский конь...», — подчеркнула представитель российского дипведомства.

По словам Захаровой, именно цель визита Макрона на БРИКС должны объяснить в руководстве Франции.

«Я думаю, что в первую очередь должны высказаться в Елисейском дворце или те, кто будут делегированы», — уточнила официальный представитель МИД РФ.

При этом российский дипломат обратила внимание, что речь об организации, куда Франция не входит и никак не связана с ней.

Ранее сенатор Совфеда Алексей Пушков заявил, что Макрон пытается выделиться среди безликого ряда лидеров Запада.