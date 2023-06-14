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В Казахстане пройдут переговоры дипломатов из России, Ирана и Турции

МИД: в Астане 21 июня пройдет встреча заместителей глав МИД России, Турции и Ирана

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В Астане 21 июня пройдет встреча заместителей глав МИД России, Турции и Ирана, сообщает ТАСС со ссылкой на замглавы МИД России, спецпредставителя президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаила Богданова.

«В Астану направляется большая российская делегация. 21 июня будет встреча на уровне заместителей министров иностранных дел [РФ, Ирана, Турции, Сирии]», — рассказал Богданов.

Одной из ключевых тем, которые будут обсуждаться на встрече в Казахстане, станет проект дорожной карты по нормализации отношений между Анкарой и Дамаском. Богданов отмечает, что этот проект готов и будет предложен турецкой стороне для рассмотрения.

Турция оккупирует некоторые северные районы Сирии под предлогом борьбы с Рабочей партией Курдистана, которую в Турции считают террористической организацией.

Ранее стало известно, что «Сирийская четверка» обсудит урегулирование отношений между Сирией и Турцией.

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