Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Путин дал правительству ряд поручений по развитию рынка беспилотников в РФ

Путин поручил кабмину принять меры по интеграции БПЛА в единое воздушное пространство РФ

close
100%
Depositphotos

Президент РФ Владимир Путин утвердил перечень поручений для развития беспилотных авиационных систем, передает пресс-служба Кремля.

Глава государства поручил расширить внедрение беспилотников и оказание услуг с их применением, консолидировать деятельность по приобретению беспилотных систем в рамках реализации плана государственного гражданского заказа до 2030 года, в том числе с привлечением к такому приобретению лизинговых компаний с государственным участием, а также формировать условия для создания операторов, предоставляющих соответствующие услуги с использованием беспилотников отечественного производства.

Кроме того, в целях обеспечения безопасной эксплуатации беспилотных систем Путин поручил принять «исчерпывающие меры по интеграции беспилотных воздушных судов в единое воздушное пространство» России, в том числе рассмотрев вопрос о цифровой трансформации организации воздушного движения, следует из поручений.

Для стимулирования применения беспилотников президент также возложил на правительство обязанность принять меры по расширению использования в разных секторах экономики цифровых геопространственных данных, получаемых с применением дронов, рассмотреть вопрос о создании, в том числе за счет внебюджетных средств, информационной системы, предназначенной для использования таких данных. Кабмину и «Платформе Национальной технологической инициативы» также поручено поручено популяризировать деятельности по производству БПЛА.

Ранее Минпромторг сообщал, что объем рынка беспилотников в России составит более 50 млрд рублей в 2023 году.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях