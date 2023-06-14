Путин дал правительству ряд поручений по развитию рынка беспилотников в РФ

Президент РФ Владимир Путин утвердил перечень поручений для развития беспилотных авиационных систем, передает пресс-служба Кремля.

Глава государства поручил расширить внедрение беспилотников и оказание услуг с их применением, консолидировать деятельность по приобретению беспилотных систем в рамках реализации плана государственного гражданского заказа до 2030 года, в том числе с привлечением к такому приобретению лизинговых компаний с государственным участием, а также формировать условия для создания операторов, предоставляющих соответствующие услуги с использованием беспилотников отечественного производства.

Кроме того, в целях обеспечения безопасной эксплуатации беспилотных систем Путин поручил принять «исчерпывающие меры по интеграции беспилотных воздушных судов в единое воздушное пространство» России, в том числе рассмотрев вопрос о цифровой трансформации организации воздушного движения, следует из поручений.

Для стимулирования применения беспилотников президент также возложил на правительство обязанность принять меры по расширению использования в разных секторах экономики цифровых геопространственных данных, получаемых с применением дронов, рассмотреть вопрос о создании, в том числе за счет внебюджетных средств, информационной системы, предназначенной для использования таких данных. Кабмину и «Платформе Национальной технологической инициативы» также поручено поручено популяризировать деятельности по производству БПЛА.

Ранее Минпромторг сообщал, что объем рынка беспилотников в России составит более 50 млрд рублей в 2023 году.