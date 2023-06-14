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NYT: США хотят предложить Украине «израильскую модель» сотрудничества

NYT: США могут предложить Украине сотрудничество по модели Израиля без вступления в НАТО

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Shannon Stapleton/Reuters

Вашингтон хочет предложить Киеву модель сотрудничества, которая подразумевает 10-летние обязательства в области безопасности без вступления в НАТО. Об этом сообщает New York Times со ссылкой на источники в администрации президента США Джо Байдена.

«Помощники Байдена говорят членам конгресса, что они хотят предложить что-то похожее на то, что они называют «израильской моделью»», которая предусматривает 10-летние обязательства Соединенных Штатов в области безопасности», — говорится в статье.

Идея, по словам представителей администрации Байдена, состоит в том, чтобы убедить российского лидера Владимира Путина в том, что «поток оружия … в Киев не иссякнет».

При этом газета подчеркивает, что это не те «гарантии» безопасности, к которым стремится президент Украины Владимир Зеленский.

NYT пишет, что многие на Западе считают, что настойчивость в вопросе вступления Украины в НАТО «только усиливает российскую версию, что война — это попытка НАТО дестабилизировать правительство России».

New York Times также пишет, что союзники оказывают давление на президента США Джо Байдена, чтобы тот поддержал значительно более «быстрый и надежный» путь к членству Украины в НАТО.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает получить гарантии безопасности для Украины на саммите НАТО в Вильнюсе.

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