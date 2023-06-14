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Медведев оценил вероятность создания санитарной зоны в местах проведения СВО

Медведев: ввиду поставок дальнобойного оружия Украине санитарная зона должна проходить до Львова

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Екатерина Штукина/РИА Новости

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев оценил вероятность создания санитарной зоны в местах проведения специальной военной операции.

13 июня президент России Владимир Путин на встрече с военкорами заявил, что если удары с территории Украины по территории РФ продолжатся, то Москва должна будет рассмотреть вопрос создания санитарной зоны.

«С учетом вражеских решений о поставке киевскому режиму все более дальнобойных видов оружия такая линия должна проходить по границам Львова (польского Лемберга), чтобы сыграть реальную защитную роль. Тогда это и будут новые безопасные границы того, что раньше называли «страна 404»», — написал Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

Медведев неоднократно делал подобные заявления. Так, 12 июня он поздравил россиян с Днем России, разместив в своем блоге фотографию с триколором на центральной площади в Киеве — на Майдане Незалежности. Чиновник пояснил, что поздравил граждан таким образом, поскольку считает, что Киев является прямой целью российской специальной военной операции.

«Это русский город, и он вернется домой. Мы не остановимся, пока не вернем его. С праздником!» — заявил Дмитрий Анатольевич.

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