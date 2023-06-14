NYT узнала о попытках НАТО убедить Байдена ускорить вступление Украины в альянс

Союзники оказывают давление на президента США Джо Байдена, чтобы тот поддержал значительно более «быстрый и надежный» путь к членству Укрианы в НАТО.

Об этом пишет издание New York Times.

«Многие союзники, особенно из стран, граничащих с Россией, хотят предоставить Украине твердое обязательство по членству в преддверии саммита НАТО в следующем месяце в Вильнюсе», — говорится в статье.

Издание отмечает, что некоторые страны хотят увидеть четкий график вступления Украины в Альянс, но «только после того, как война перестанет бушевать».

NYT подчеркивает, что для Байдена «все варианты сопряжены со значительным риском», поскольку его желание не допустить возникновения каких-либо расколов в НАТО противоречит установке «избегать третьей мировой войны».

По словам одного высокопоставленного американского чиновника, который активно участвует в дискуссиях по вопросу членства Украины в НАТО, членство Киева стало «всепоглощающей дискуссией» как в Европе, так и внутри администрации Байдена.

Газета отмечает, что только Германия полностью встала на сторону Байдена, хотя «некоторые из других 29 союзников имеют свои собственные тихие сомнения относительно готовности Украины полностью присоединиться к альянсу» и указывают на риски того, что страны НАТО «могут быть втянуты непосредственно в конфликт с Россией в будущем».

Однако, по данным источников, Байден склоняется к тому, чтобы «опережать события, а не догонять европейцев».

«Несколько американских официальных лиц во главе с госсекретарем Энтони Блинкеном, по-видимому, заняли позицию, что администрация Байдена будет вынуждена указать более конкретный путь Украины к членству», — отмечает издание.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг признал, что если Киев не победит, о членстве Украины в НАТО не может быть и речи.

Столтенберг также говорил на встрече с президентом США Джо Байденом, что мир станет опаснее, если Россия победит в конфликте с Украиной.