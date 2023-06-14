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В Крыму призвали выслать дипломатов США из-за поставок урановых боеприпасов Украине

Шеремет предложил разорвать дипотношения с США на фоне поставок урановых боеприпасов ВСУ

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Павел Лисицын/РИА «Новости»

Депутат Государственной думы России от Крыма Михаил Шеремет предложил разорвать дипломатические отношения с США на фоне поставок урановых боеприпасов ВСУ, сообщает РИА Новости.

«В случае, если американские снаряды с обедненным ураном окажутся на Украине, считаю, что нам следует немедленно разорвать дипломатические отношения с США и выслать всех американских дипломатов», — заявил Шеремет.

Он добавил, что поставка Соединенными Штатами урановых боеприпасов будет означать, что Вашингтон полностью не заинтересован в мирном урегулировании и восстановлении отношений с Россией.

Ранее член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков призвал США оценить последствия поставок Украине боеприпасов с ураном.

Как указал сенатор, Вашингтон и Лондон игнорируют остальное мировое сообщество, принимая подобные решения по Украине. Он также добавил, что в США и Великобритании рассматривают остальные государства как «расходный материал».

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