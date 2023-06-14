Глава МИД КНР высказался против вмешательства США в тайваньский вопрос

Глава МИД Китая Цинь Ган в среду, 14 июня, провел телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

Отмечается, что министр иностранных дел КНР изложил Блинкену позицию Пекина по тайваньскому и другим ключевым вопросам.

«Американская сторона должна проявить уважение, прекратить вмешиваться во внутренние дела Китая, прекратить ради конкуренции наносить ущерб суверенитету, безопасности и интересам развития Китая», — сказал китайский дипломат.

Ранее Цинь Ган заявил в интервью саудовской газете Asharq Al-Awsat, что власти Китая не приемлют вмешательство США в их отношения с Европой.

Он пояснил, что Пекин не намерен занимать место Вашингтона в Евросоюзе.

Также министр иностранных дел КНР заявил в этом интервью, что Пекин будет оказывать содействие урегулированию конфликта на Украине и «противостоять гегемонии США».