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В конгресс США внесли статьи об импичменте Байдену

Законодатель США Боберт внесла в конгресс статьи об импичменте президенту Байдену

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Susan Walsh/AP

Член палаты представителей США от Республиканской партии Лорен Боберт (штат Колорадо) сообщила в своем Twitter, что внесла в конгресс статьи об импичменте президенту Соединенных Штатов Джо Байдену из-за его неспособности обеспечить безопасность южных границ страны.

По ее словам, американский лидер «полностью провалил свою конституционную обязанность по защите нашей южной границы».

«По этой причине я только что представила статьи об импичменте, чтобы отстранить его от должности», — заявила Боберт.

Ранее в мае член палаты представителей Марджори Тейлор Грин (республиканка от штата Джорджия) заявила о намерении инициировать в конгрессе процедуру импичмента Байдена за невыполнение должностных обязанностей и необеспечение охраны границ страны.

По ее мнению, «политика распоряжения и заявления по поводу южной границы» Байдена нарушили бы законы США и разрушили бы страну. Грин также подчеркнула, что президент США грубо нарушил конституционный долг и представляет собой угрозу нацбезопасности Соединенных Штатов.

Позже политолог-американист Малек Дудаков высказал мнение, что в рамках сложившейся в США политической обстановки вероятность объявления импичмента Байдену является нулевой.

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