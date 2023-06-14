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Трамп высказался о выдвинутых против него обвинениях

Трамп счел новые обвинения против себя попыткой Байдена сфальсифицировать выборы в США

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Andrew Kelly/Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что новые обвинения против него являются политическим преследованием и попыткой администрации Джо Байдена «вновь сфальсифицировать выборы». Соответствующее заявление он сделал, выступая в Нью-Джерси перед своими сторонниками, передает РИА Новости.

«Сегодня мы стали свидетелями самого гнусного и отвратительного злоупотребления полномочиями в истории нашей страны. Очень печально наблюдать за этим», — сказал бывший американский лидер.

По его словам, речь идет о «вмешательстве в выборы и еще одной попытке украсть их результаты».

«Однако, что еще важнее, речь идет о политическом преследовании», — отметил экс-глава Соединенных Штатов.

Ранее сообщалось, что Трампа и его помощника Уолта Науту отпустили из суда Майами в штате Флорида, где ему предъявили обвинения в ненадлежащем обращении с секретными документами.

Экс-глава Белого дома не признал вину ни по одному из предъявленных ему обвинений.

На прошлой неделе Трампу предъявили обвинение по 37 пунктам, связанным с умышленным хранением более чем 100 секретных документов, которые обнаружили в поместье Трампа в Мар-а-Лаго в августе 2022 года. Науте также предъявили шесть обвинений, включая сговор с целью воспрепятствования и утаивание документов или записей.

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