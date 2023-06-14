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Посол РФ в США обвинил Вашингтон в желании нанести стратегическое поражение России

Посол Антонов: США не заинтересованы в переговорных решениях по Украине

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Alexander Zemlianichenko/AP

Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что американские власти намереваются нанести РФ стратегическое поражение, а поэтому совершенно не заинтересованы в переговорных решениях по Украине. Об этом сообщается в Telegram-канале российского дипломатического представительства.

По словам дипломата, Вашингтон все глубже втягивается в пучину украинского кризиса и подталкивает Украину к еще большей трагедии. Магистральной целью США является нанесение стратегического поражения России на поле боя, а поэтому требуют от киевских властей прорыва российских позиций любой ценой и с любыми потерями.

Посол считает, что американским политикам накануне президентских выборов 2024 года требуется успех для того, что оправдать свою «безумную» политику на Украине и подтвердить необходимость колоссальных расходов.

«Американцы не готовы остановиться ни перед чем. Не заинтересованы в переговорных решениях. Никого не интересует судьба Украины, которая используется лишь в качестве железной биты против России», — сказал Антонов.

Российский дипломат подчеркнул, что никакие поставки западного оружия не смогут переломить ситуацию в специальной военной операции (СВО), а уже прибывшая в зону боевых действий хваленная западная техника скоро превратится в груду металлолома.

Ранее посол Антонов заявил, что интересам Москвы отвечает конструктивное взаимодействие со всеми странами мира, включая США.

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