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Конгресс США одобрил резолюцию с призывом к России освободить журналиста Гершковича

Палата представителей США приняла резолюцию с призывом к РФ освободить журналиста Гершковича

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Evgenia Novozhenina/Reuters

Палата представителей США единогласно приняла резолюцию, в которой содержится призыв к России «немедленно освободить» корреспондента американской газеты The Wall Street Journal, гражданина Соединенных Штатов Эвана Гершковича, обвиняемого в шпионаже, передает РИА Новости, ссылаясь на результаты голосования.

Как сообщается, все 422 конгрессмена поддержали данную инициативу. Резолюция призывает администрацию президента США Джо Байдена поднимать вопрос о судьбе этого американского журналиста во всех контактах с властями РФ, а также добиваться его немедленного освобождения.

Лефортовский суд Москвы 23 мая продлил до 30 августа срок ареста журналисту Гершковичу.

Ранее представитель Белого дома и координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты изучают варианты действия для возвращения на родину заключенных сограждан Пола Уилана и Эвана Гершковича.

Согласно информации Центра общественных связей ФСБ РФ, Эван Гершкович по заданию американской стороны собирал информацию, составляющую государственную тайну, в частности о предприятии военно-промышленного комплекса России. Журналиста задержали в конце марта 2023 года в Екатеринбурге.

В отношении 31-летнего Гершковича возбуждено уголовное дело по статье 276 Уголовного кодекса Российской Федерации (шпионаж). Американцу может грозить до 20 лет лишения свободы по данной статье УК РФ, если его вину докажут.

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