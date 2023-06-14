Посол ЮАР в России подтвердил приглашение Путина на саммит БРИКС

Посол Южно-Африканской республики в Москве Мзувукиле Макетука заявил в интервью «Известиям», что власти ЮАР направили приглашение на саммит БРИКС президенту России Владимиру Путину, он его принял.

«Все президенты БРИКС были приглашены на саммит в ЮАР в августе, и все лидеры приняли приглашение. Ничего не изменилось, ЮАР ничего не меняла», — сказал дипломат.

Также он опроверг слухи о переносе саммита в Китай. Как указал Макетука, несколько дней назад «министр опровергала информацию СМИ о том, что место проведения саммита изменилось».

«И пока никаких изменений не было», — заявил он.

По словам посла, власти ЮАР готовятся к проведению саммита БРИКС в Йоханнесбурге в августе.

Ранее южноафриканская газета The Sunday Times писала, что власти ЮАР опасаются, что Путин будет настаивать на личном участии в саммите БРИКС, и ищут пути решения этого вопроса.

Приезд российского лидера в Южно-Африканскую Республику, где 22–24 августа пройдет саммит, осложняется выданным Международным уголовным судом (МУС) ордером на арест.

Досудебная палата Международного уголовного суда в Гааге, юрисдикцию которого Россия не признает, 17 марта выдала ордер на арест Путина.

В ЮАР признают юрисдикцию МУС. В МИД этой страны заявили, что в соответствии с положениями закона участники встречи министров БРИКС и саммита БРИКС наделяются иммунитетами и привилегиями на срок проведения встреч.

30 мая в МИД ЮАР уточнили, что дипломатический иммунитет, который Кейптаун предоставит участникам встречи глав МИД стран БРИКС и саммита объединения, не отменяет действие ордера, который мог выдать Международный суд в отношении какого-либо гостя мероприятия.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что Путин сможет должным образом принять участие в саммите БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) в Южно-Африканской республике, несмотря на выданный в отношении него ордер Международного уголовного суда.