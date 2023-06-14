Посольство РФ отреагировало на заявления МИД Франции об антифранцузской кампании

Посольство РФ в Париже прокомментировало заявления МИД Франции о якобы антифранцузской интернет-кампании с участием России. Об этом сообщает ТАСС.

«Заявление главы французского МИД Катрин Колонна о пресловутом иностранном вмешательстве и, в частности, проведении некоей цифровой кампании по распространению информации против Франции с участием российских государственных учреждений или аффилированных с ними структур ничего, кроме недоумения и разочарования, не вызывает», — говорится в заявлении российской дипмиссии.

Как указали дипломаты РФ доклад национального Агентства по противодействию иностранному влиянию (Viginum) стал «основанием для подобных измышлений стал». В этом документе утверждается, что российские диппредставительства и культурные центры за рубежом, в том числе посольство России в Париже, якобы участвуют «в данной дезинформационной кампании».

«Весьма показательно, что в подтверждение своих голословных обвинений в наш адрес французы не нашли ничего более веского, чем публикацию посольством в Twitter 23 марта 2022 года сатирических карикатур, которые, надо отметить, по остроте значительно уступали публикуемым во французской прессе на регулярной основе антироссийским карикатурам», — сказано в сообщении дипмиссии РФ.

Как отметили дипломаты РФ, «больше чем за год работы французские компетентные службы так и не смогли найти и предъявить» российской тороне «ничего нового, кроме безобидной карикатуры, и теперь ссылаются на нее как на доказательство вмешательства».

Ранее Министерство иностранных дел Франции обвинило РФ в том, что против республики в интернете ведется кампания по дезинформации, в которой якобы участвуют русскоязычные граждане и структуры, связанные с Российской Федерацией.