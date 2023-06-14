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Франция обвинила Россию в антифранцузской интернет-кампании

МИД Франции заявил о раскрытии антифранцузской кампании в интернете с участием России

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Depositphotos

Министерство иностранных дел Франции утверждает, что против республики в интернете ведется кампания по дезинформации, в которой якобы участвуют русскоязычные граждане и структуры, связанные с Российский Федерацией. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление пресс-службы французского внешнеполитического ведомства.

В нем говорится, что эта антифранцузская кампания «была основана, в частности, на создании фальшивых интернет-страниц, использующих идентичность национальных СМИ и правительственных сайтов, а также на создании фальшивых аккаунтов в социальных сетях».

Как указывает МИД Франции, были приняты превентивные меры, в частности, предотвращена попытка кражи личных данных с сайта МИД. В ходе расследования были выявлены «многочисленные улики, указывающие на участие российских или русскоговорящих лиц и нескольких российских компаний в реализации и проведении кампании». Также, по данным французского министерства, несколько государственных организаций РФ или связанных с государством компаний принимали участие в распространении антифранцузского контента.

Французская сторона обвинила посольства России и культурные центры РФ в том, что они «активно участвовали в усилении этой кампании, в том числе через свои аккаунты в соцсетях». МИД Франции не представил конкретные примеры, однако выступил с утверждением, что речь идет о «гибридной кампании» со стороны Москвы.

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