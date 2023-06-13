Трампа отпустили из суда Майами, сочтя несклонным к побегу

Экс-президента США Дональда Трампа и его помощника Уолта Науту отпустили из суда Майами в штате Флорида, где ему предъявили обвинения в ненадлежащем обращении с секретными документами, передает NBC News.

Он не признал вину ни по одному из предъявленных ему обвинений.

Суд же не стал устанавливать ограничения на свободу перемещений Трампа и его помощника, прокуратура признала их несклонными к побегу.

На прошлой неделе Трампу предъявили обвинение по 37 пунктам, связанным с умышленным хранением более чем 100 секретных документов, которые обнаружили в поместье Трампа в Мар-а-Лаго в августе прошлого года. Науте также предъявили шесть обвинений, включая сговор с целью воспрепятствования и утаивание документов или записей.

У здания суда Трампа ожидали его сторонники. Полиция Майами ранее готовилась к возможным митингам после судебного заседания. Некоторые поклонники экс-президента пытались подбежать к его автомобилю, однако их оттеснили сотрудники Секретной службы США.