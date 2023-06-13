Трамп не признал вину по делу о секретных документах

Бывший президент США Дональд Трамп отказался признать себя виновным в хранении секретных материалов, сообщает телеканал CNN.

«Невиновен», — ответил он в ответ на соответствующий вопрос судьи.

По данным канала, признание вины позволило бы Трампу пойти на сделку со следствием и договориться об облегченном наказании.

Ранее сообщалось, что Трамп не считает себя виновным после предъявления ему федеральных обвинений по делу о секретных документах. Об этом заявила адвокат политика Алина Хабба.

По ее словам, именно поэтому не стоит ждать какого-либо соглашения между ее клиентом и следствием.

Как указала адвокат Трампа, происходящее вокруг экс-президента США показывает разный подход со стороны системы правосудия к нему и семье действующего лидера государства Джо Байдена, дома у которого тоже нашли секретные материалы. Она подчеркнула, что ее клиент обладает достаточно сильной юридической защитой и не собирается о чем-то договариваться с правоохранителями.