В США подтвердили позицию о вылазках Украины на территории России

США по-прежнему выступают против вылазок Украины на российские территории, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Трансляция брифинга велась в Twitter Белого дома.

«Оружие должно использоваться в пределах Украины, а не в России, конечно. Мы очень четко давали это понять», — сказала она.

При этом представитель администрации ушла от ответа на вопрос о подрыве «Северных потоков». Жан-Пьер сказала лишь, что не может говорить о трубопроводе, и посоветовала обратиться по этому вопросу в Центральное разведывательное управление (ЦРУ).

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США не поддерживают «атаки внутри территории России», несмотря на совместные учения с украинскими военными.

В мае на ряд населенных пунктов Белгородской области были совершены нападения. Власти региона сообщали, что на территорию РФ зашли украинские диверсионно-разведывательные группы.