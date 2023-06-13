Лукашенко рассказал, как быстро согласует с Путиным ядерный удар в случае войны

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в интервью каналу «Россия 1», что согласовать с Россией применение ядерного оружия не является для него проблемой и что он может сделать это по одному звонку. Фрагмент беседы опубликован в Telegram-канале «Пул Первого».

Он подчеркнул, что в случае, если начнется война, он не будет смотреть по сторонам.

«Снял трубку, где бы он [президент РФ Владимир Путин] ни был, он снял. Он позвонил — я снял трубку, в любой момент, даже вот сейчас. Поэтому ну что тут за проблема согласовать нанесение какого-то там удара?» — сказал белорусский лидер.

По словам Лукашенко, он «не просто просил», а «требовал» у Путина вернуть тактическое ядерное оружие в Белоруссию. При этом он отметил, что стратегическое оружие ему не нужно, ведь Белоруссия не собирается воевать с США, а «тактического вполне достаточно», о чем они с Путиным и «договорились».

Ранее на встрече с Лукашенко в Сочи Путин заявил, что Россия начнет размещение тактического ядерного оружия в Белоруссии после 7-8 июля, когда завершится подготовка соответствующих сооружений.