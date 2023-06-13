Генсек НАТО указал Байдену на опасность в случае победы России в конфликте с Украиной

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил на встрече с президентом США Джо Байденом, что мир станет опаснее, если Россия победит в конфликте с Украиной, передает пресс-служба Белого дома.

«Президент [РФ Владимир] Путин не должен выиграть эту войну, потому что это не только станет трагедией для украинцев, но и сделает мир более опасным», — сказал генсек Североатлантического альянса президенту.

По словам главы НАТО, эта победа станет сигналом авторитарным лидерам по всему миру, в том числе Китая, что с использованием военной силы «они получают то, что хотят», а Запад тогда становится более уязвимым.

Столтенберг также поблагодарил конгресс США и американский народ за «решительную поддержку Украины». Он подчеркнул, что на предстоящем в июле саммите в Вильнюсе союзники договорятся о наращивании военной помощи Украине.

В свою очередь Байден отметил, что благодаря руководству Столтенберга, помимо членов НАТО, есть еще 30-40 стран, которые привержены независимости Украины.

Ранее Столтенберг назвал бессмысленным обсуждение членства Украины в НАТО в случае ее поражения.