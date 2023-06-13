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Лукашенко рассказал о получении от РФ бомб втрое сильнее примененных в Хиросиме и Нагасаки

Лукашенко: размещаемое в Белоруссии ядерное оружие РФ мощнее примененного в Хиросиме и Нагасаки

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью журналисту Ольге Скабеевой заявил, что республика получила от России ракеты и бомбы втрое мощнее, чем примененные в Хиросиме и Нагасаки. Фрагмент интервью опубликовал Telegram-канал «Пул Первого».

Лукашенко в беседе с корреспондентом рассказал, что не просто попросил у российского коллеги Владимира Путина, а потребовал вернуть ядерное оружие. При этом он сказал, что стратегическое оружие ему не нужно, так как он не собирается воевать с США, а вот тактического было бы вполне достаточно.

«Мы договорились. <...> У нас ракеты и бомбы — мы получили от России — в три раза мощнее, чем в Хиросиме и Нагасаки. <...> Под миллион человек погибнет сразу не дай бог», — сказал белорусский лидер.

Он также отметил, что и раньше его страна «была целью», а теперь стала «еще большей целью».

На вопрос Скабеевой о том, как Лукашенко будет контактировать с Путиным о применении ядерного оружия, президент Белоруссии ответил, что, «если начнется война», он не будет смотреть по сторонам, но «согласовать нанесение какого-то там удара» не будет проблемой.

Ранее на встрече с журналистами Лукашенко рассказал, зачем Белоруссии ядерное оружие.

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