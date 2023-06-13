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В Госдепе ответили на вопрос о том, что США призывали Украину не атаковать «Севпотоки»

Представитель Госдепа Миллер: мы не комментируем дипломатические переговоры с Украиной

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Swedish Coast Guard/AP

Представитель Госдепарамента Мэттью Миллер не стал комментировать сообщения о том, что США призывали Украину не атаковать «Северные потоки». Об этом он сообщил на брифинге, передает Reuters.

«Я могу лишь сказать, что мы не комментируем частные дипломатические переговоры, которые имеем с представителями Украины», — сказал он.

По его словам, США ждут результата расследования европейских стран по этому вопросу.

Ранее военная разведка Нидерландов сообщала ЦРУ о планах Украины провести диверсии на «Северных потоках».

Служба военной разведки Нидерландов в свою очередь сообщила ЦРУ о намерении Украины провести диверсию. Отмечается, что переданная информация оказалась очень похожа на план, реализованный 26 сентября.

До этого бельгийские СМИ сообщали, что Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США уведомило бельгийские власти об «украинском следе» в подрывах российских газопроводов «Северных поток — 1» и «Северный поток — 2».

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