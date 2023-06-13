Путин рассказал военкорам о том, как оказался в вертолете под обстрелом

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что однажды летел на вертолете и оказался под обстрелом. Этот случай из биографии он вспомнил на встрече с военными корреспондентами, передает пресс-служба Кремля.

Президент, говоря о работе военных корреспондентов, сказал, что тоже, бывало, «лазил под пулями», но не так, как они, и рассказал про эпизод из жизни, когда летел на вертолете и по нему стреляли трассирующими пулями.

Путин в беседе с военкорами также отметил, что события 1990-х – начала 2000-х годов были связаны с тяжелым историческим наследием на Кавказе и что западные «так называемые партнеры» делали все, чтобы «раскачивать» Россию, как делают это сейчас на Украине.

Ранее Путин рассказывал в фильме Андрея Кондрашова, как однажды во время его поездки в Чечню 31 декабря 1999 года вертолет, в котором он находился, подвергся обстрелу. Тогда Путин только стал исполняющим обязанности главы государства.

По словам Путина, он сначала решил, что это праздничный салют в честь Нового года, но летчики сообщили ему, что это был обстрел.

На встрече с военными корреспондентами Владимир Путин также заявил, что Россию «надули» с Минскими соглашениями.