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Путин рассказал военкорам о том, как оказался в вертолете под обстрелом

Путин: нахождение «под пулями» меняет сознание

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Дмитрий Астахов/РИА «Новости»

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что однажды летел на вертолете и оказался под обстрелом. Этот случай из биографии он вспомнил на встрече с военными корреспондентами, передает пресс-служба Кремля.

Президент, говоря о работе военных корреспондентов, сказал, что тоже, бывало, «лазил под пулями», но не так, как они, и рассказал про эпизод из жизни, когда летел на вертолете и по нему стреляли трассирующими пулями.

Путин в беседе с военкорами также отметил, что события 1990-х – начала 2000-х годов были связаны с тяжелым историческим наследием на Кавказе и что западные «так называемые партнеры» делали все, чтобы «раскачивать» Россию, как делают это сейчас на Украине.

Ранее Путин рассказывал в фильме Андрея Кондрашова, как однажды во время его поездки в Чечню 31 декабря 1999 года вертолет, в котором он находился, подвергся обстрелу. Тогда Путин только стал исполняющим обязанности главы государства.

По словам Путина, он сначала решил, что это праздничный салют в честь Нового года, но летчики сообщили ему, что это был обстрел.

На встрече с военными корреспондентами Владимир Путин также заявил, что Россию «надули» с Минскими соглашениями.

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