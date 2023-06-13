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Politico назвала руководителя операции по уничтожению «Северных потоков»

Politico: главком ВСУ Залужный руководил подготовкой операции по уничтожению «Северных потоков»

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Swedish Coast Guard/AP

Подготовкой операции по уничтожению газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» руководил главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный. Об этом пишет Politico.

Издание пишет, что разведчики из Нидерландов получили информацию о «неизбежной атаке» на «Северный поток» с Украины в июне прошлого года, за три месяца до того, как произошли взрывы.

По данным Politico, подготовкой операции с участием водолазов на небольшой яхте руководил Залужный.

Отмечается, что Нидерланды по своим каналам предупредили о грядущей акции США, а Вашингтон, в свою очередь, предостерег Киев от таких действий.

Ранее The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники также написало о том, что Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) предупреждало Украину, что не стоит взрывать газопроводы «Северный поток» и «Северный поток-2». До этого сообщалось, что Киев мог знать о том, что информация о подготовке операции просочилась в западные спецслужбы.

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