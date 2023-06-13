Заместитель генсека ООН приедет в Москву

Заместитель генерального секретаря ООН Розмари Дикарло 15-16 июня посетит Москву, где проведет встречи с представителями МИД России, сообщил на брифинге представитель генсека Стефан Дюжаррик, передает Reuters.

По его словам, Дикарло проведет встречи с высокопоставленными представителями в МИД РФ для обсуждения широкого круга вопросов мира и безопасности.

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин после нового раунда переговоров в Женеве заявил, что Россия разочарована невыполнением меморандума, заключенного с ООН в рамках зернового соглашения в отношении экспорта российской сельскохозяйственной продукции.

В Женеве 9 июня прошел очередной раунд переговоров между представителями России, ООН и ЮНКТАД по меморандуму в рамках зерновой сделки.

По его словам, Россия констатирует тот факт, что ее условия по зерновому соглашению не выполняются. Дипломат подчеркнул, что РФ не может поступиться и не будет поступаться своими интересами.